Свердловчане отправили рекордное количество писем Деду Морозу в Великий Устюг

Более 2000 писем было отправлено Деду Морозу через специальные почтовые ящики, установленные в центральных отделениях почтовой связи Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других крупных городов Свердловской области.

Ежегодно специальный почтовый ящик начинает работу 18 ноября — в день рождения Деда Мороза. Как показывает практика, ящик пользуется популярностью не только у детей, но и у взрослых. Так, в 2014 году свердловчане отправили порядка 1000 писем в Великий Устюг, а в нынешнем году посланий стало в два раза больше, сообщили в пресс-службе УПФС России по Свердловской области.