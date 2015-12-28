Свердловчане отправили рекордное количество писем Деду Морозу в Великий Устюг
Впервые за последние несколько лет количество писем в резиденцию Деда Мороза превысило две тысячи.
Более 2000 писем было отправлено Деду Морозу через специальные почтовые ящики, установленные в центральных отделениях почтовой связи Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других крупных городов Свердловской области.
Ежегодно специальный почтовый ящик начинает работу 18 ноября — в день рождения Деда Мороза. Как показывает практика, ящик пользуется популярностью не только у детей, но и у взрослых. Так, в 2014 году свердловчане отправили порядка 1000 писем в Великий Устюг, а в нынешнем году посланий стало в два раза больше, сообщили в пресс-службе УПФС России по Свердловской области.
Екатеринбуржцы, которые еще не успел отправить письма Деду Морозу, могут сделать это до конца новогодних каникул — почтовый ящик будет действовать до 11 января 2016 года. Письмо Деду Морозу должно отправляться в оплаченном конверте с указанием адреса: Вологодская область, Великий Устюг, Деду Морозу (почтовый индекс 162390) и обязательным указанием обратного адреса. Обратный адрес необходим для получения ответного письма из резиденции Деда Мороза.