Тагильчанин в составе группы N.E.V.A прошёл в финал шоу «Главная сцена»

Эфир полуфинала транслировался на телеэкранах нашей страны в эти выходные. Уральцы выступили с авторским исполнением песни «Добрая сказка» композитора Александры Пахмутовой.

Жюри единогласно пропустило группу N.E.V.A в следующий этап. А для Елены Ваенги песня настолько сильно переплелась с личными переживаниями, что она не сдерживала слёз.

Финал шоу будет показан на телеэкранах после Нового года. Удастся ли тагильчанину вместе с группой N.E.V.A одержать победу в этом музыкальном шоу – позднее обязательно расскажет портал TagilCity.ru.