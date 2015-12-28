Тагильчанин в составе группы N.E.V.A прошёл в финал шоу «Главная сцена»
28 декабря 2015, 13:50Свободное времяПавел Щербина
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В полуфинале уральская группа до глубины души растрогала Елену Ваенгу.
Сюжеты: Екатеринбург
Эфир полуфинала транслировался на телеэкранах нашей страны в эти выходные. Уральцы выступили с авторским исполнением песни «Добрая сказка» композитора Александры Пахмутовой.
Жюри единогласно пропустило группу N.E.V.A в следующий этап. А для Елены Ваенги песня настолько сильно переплелась с личными переживаниями, что она не сдерживала слёз.
Финал шоу будет показан на телеэкранах после Нового года. Удастся ли тагильчанину вместе с группой N.E.V.A одержать победу в этом музыкальном шоу – позднее обязательно расскажет портал TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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