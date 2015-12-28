В Нижнем Тагиле глава Ленинского района поздравил с Новым годом детей на ёлке в Доме детского творчества

24 декабря Администрацией Ленинского района города Нижний Тагил был организован праздник, посвященный предстоящему новому году. В этот день в Доме Детского Творчества царила особая атмосфера домашнего тепла и уюта, раздавался заливистый детский смех. Все мальчики и девочки тщательно готовились к празднику. Радовало разнообразие новогодних костюмов. Были тут и сказочные герои, и принцы с принцессами. Хочется отметить прекрасную организацию праздника, грамотно спланированное внутреннее пространство. Была тут и новогодняя елка, и выставка детских поделок, и активные конкурсы для всех желающих, ни один маленький ребенок не сидел без дела.

От всей души с наступающим праздником всех гостей поздравил Глава Администрации Ленинского района - Мальцев Геннадий Геннадьевич, он пожелал всем семейного благополучия, радостных моментов и прекрасного настроения и отметил, что самое главное, чтобы на праздниках в каждой семье царили мир и любовь близких, теплое отношение друг к другу. Ребятам показали новогодний спектакль с увлекательным сюжетом, все дети заинтересованно следили за подготовленным представлением.

После окончания спектакля большом зале ребят ждали сказочные герои, нарядная елка. Подоспевшие на праздник дед мороз со снегурочкой закружили маленьких гостей в новогоднем хороводе. Каждому ребенку достался сладкий новогодний подарок!

Что может быть важнее искренней детской благодарности и теплых слов сказанных после мероприятия детьми. Ведь главное, что может дать взрослый ребенку - это время, внимание, любовь и заботу.