В Нижнем Тагиле состоялась премьера музыкальной сказки «Новогоднее чудо» (ФОТО)

Первыми посмотреть спектакль смогли ребятишки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Маленькие зрители и их родители с увлечением следили за доброй и трогательной историей о том, что чудеса случаются, нужно только очень сильно захотеть. Однажды с мальчиком по имени Коля произошло несчастье: его родители погибли в пожаре, с тех пор он не мог произнести ни слова. Верным другом и товарищем Коле стала добрая корова Снежинка, родившаяся на ферме под Новый год. В канун праздника случаются настоящие чудеса, так и эта история полна самых неожиданных превращений и поворотов сюжета.

Как и прежде, в лучших традициях Дворца, артистами выступили сами дети и педагоги, а это без малого более 300 человек. Яркие костюмы, обновленные декорации, мультимедийные спецэффекты – все это восхищало, завораживало и создавало ощущение чуда не только у детей, но и их родителей.

А после просмотра спектакля для ребят была приготовлена веселая игровая программа в фойе, где установлена красавица елка. Мальчишек и девчонок ждали веселые песни, танцы, а также встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми героями мультфильмов и сказок.