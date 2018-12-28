VK Pay запускает новогодний кешбэк за покупку «Боржоми» и мандаринов
Сегодня, 20:20Свободное времяФото: пресс-служба «ВКонтакте»
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Пользователи VK Pay, купившие перед Новым годом мандарины или воду «Боржоми», смогут получить кешбэк.
Для того чтобы вернуть кешбэк, нужно зайти в приложение «Чекбэк» и отсканировать QR-код с чека. За покупку «Боржоми» пользователи сервиса смогут до 8 января получить 15 рублей, за покупку мандаринов – до 17 января 20 рублей.
С июня более 3,5 млн человек зарегистрировались во VK Pay, где можно продавать и покупать что-либо в сообществах «ВКонтакте», сообщает пресс-служба соцсети.
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