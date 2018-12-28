VK Pay запускает новогодний кешбэк за покупку «Боржоми» и мандаринов

Для того чтобы вернуть кешбэк, нужно зайти в приложение «Чекбэк» и отсканировать QR-код с чека. За покупку «Боржоми» пользователи сервиса смогут до 8 января получить 15 рублей, за покупку мандаринов – до 17 января 20 рублей.