Свердловчане смогут наблюдать на небе Луну в сопровождении Венеры
Сегодня, 19:05Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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29 декабря свердловчане смогут увидеть Луну в сопровождении Венеры, пишет Облгазета.
Ранним вечером невооруженным взглядом можно будет увидеть тонкий серп Луны и Венеру. В последние дни уходящего года планеты станут самыми яркими объектами звёздного неба. Найти пару можно в юго-западной части неба низко над горизонтом.
26 декабря свердловчане могли наблюдать кольцеобразную фазу затмения Солнца.
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