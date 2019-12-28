В Нижнем Тагиле названы победители конкурса на лучшую организацию зимних каникул

В номинации «Снежный городок в месте массового отдыха жителей района» победителями стали городки КФК «Салют» в поселке Старатель и ДК им. И. В. Окунева.

В номинации «Снежный городок во дворе жилого микрорайона» победила ледовая площадка во дворе дома на Черноисточиском шоссе, 71.

В категории «Каток, корт, ледяная площадка» оказались стразу три победителя: спортклуб «Алмаз», спортшкола «Юность» и корт «Фотеевский».

Среди учреждений допобразования гран-при получил ГДДЮТ, на первом месте — ДЮЦ «Мир» и Дзержинский дворец детско-юношеского творчества. Кроме того, «золото» получили коллективы шахматно-шашечного центра, СШОР «Уралец» и спортивной школы «Старт».

В номинации «Учреждения культуры» лидером стал Нижнетагильский театр кукол.