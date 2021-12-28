Рыбный салат, пельмени и шампанское. Что на новогоднем столе у известных тагильчан?

Самым популярным ответом стал, конечно же, оливье. Этот салат олицетворяет зимний праздник и есть почти на каждом новогоднем столе. В том числе и на столе главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, он назвал этот салат любимым праздничным блюдом.
А депутат Нижнетагильской городской думы Мария Лисина любит готовить его не только на новогодние праздники:
Самое мое новогоднее блюдо — это салат оливье. Даже в течение года, когда я его готовлю, я всегда вспоминаю этот праздник. Новый год — это один из самых моих любимых праздников. Я прямо приверженец традиций, то есть — оливье, елочка и семейный круг. Если раньше, когда я была маленькая, мне всегда хотелось куда-то убежать к друзьям, собрать большую компанию, то сейчас мне все-таки хочется Новый год отмечать с семьей и близкими людьми дома. Поэтому оливье — это единственный салат, который напоминает мне Новый год. И ничего больше не надо — только оливье, мандарины и шампанское.
Есть на столах известных тагильчан и другие салаты. Например, художественный руководитель Драматического театра Игорь Булыгин рассказал TagilCity.ru. что предпочитает рыбный салат «из детства» и даже поделился его рецептом:
Именно на праздничном столе, я не знаю почему, может, это из моего советского детства, в моей семье обязательно появление рыбного салата. Не той самой мимозы, а простейшего рыбного салата, куда входит рис, соленый огурец, консервированная сайра, лук и майонез. Это обязательно. Все остальное может меняться, может не быть селедки под шубой или оливье, а вот рыбный салат должен быть обязательно.
У директора гимназии № 18 Игоря Юрлова любимый из салатов — греческий, а у бывшего водителя скорой и общественника Михаила Смольникова — селедка под шубой. У главврача Демидовской больницы Сергея Овсянникова сразу несколько закусок на столе — оливье, селедка под шубой и холодец. Директор ГДДТЮ Оксана Михневич готовит на стол простой салат из отварной курицы, добавляя в нее шесть яиц, два зубчика чеснока и майонез в качестве заправки.
Но вот праздничные салаты съедены или оставлены еще на следующий год и пора переходить к горячему. Здесь известные тагильчане озвучили массу вариантов — от простых домашних пельменей до дичи или восточного форшмака. Все зависит от вкусов и предпочтений. А иногда подача горячего на стол превращается в сюрприз.
Новый год обычно мы встречаем в доме родителей. Детские воспоминания, когда на столе стояло бессчетное количество блюд, осталось в прошлом. Теперь у нас на столе фрукты, овощной салат и одно главное блюдо. Какое именно будет в этом году, это секрет, который до последнего от нас хранит наша мама. Но мы не сомневаемся, что это будет очень вкусно. К слову, в прошлом году это был морской окунь, всем очень понравилось, рассказал главный врач ЦГБ № 1 Александр Павловских.
Глава Дзержинского района Александр Ревенко считает, что Новый год не должен обойтись без домашних пельменей, а главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов — без любого мясного блюда.
А Оксана Михневич всегда готовит на праздничный стол домашнюю колбасу:
Покупаю оболочку, свиное мясо, его мелко нарезаю, туда добавляю чеснок, соль, специи все по вкусу и полбутылочки коньяка. У меня всегда колбаса получается коньячная. Все это стоит по три часа, перемешиваю, потом оболочку надеваю на специальное приспособление для мясорубки и набиваю. Подвариваю ее, потом обжариваю, и получается жареная колбаска.
А иногда форшмак:
Только хлеб не добавляю в него. Селедка, лук, яблоко зеленое, масло сливочное. Все это на мясорубке и такая вкуснятина, все с удовольствием едят.
На праздничном столе вице-мэра Вячеслава Горячкина непременно есть дичь, запеченная в духовке, а эколог Андрей Волегов не обходится без жаренных крылышек, которые готовит его мама.
И вот куранты бьют 12, все поднимают бокалы с шампанским. Именно это игристое вино собеседники TagilCity.ru назвали традиционным новогодним напитком.
Новый год — любимый всеми нами праздник. Любимый, потому что семейный. Основная традиция — это встречать Новый год в кругу родных и близких. Неотъемлемым атрибутом новогоднего стола является шампанское. Все остальное, что на столе, это вкус и умение хозяйки, считает депутат Государственной думы Константин Захаров.
Такого же мнения придерживается депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, добавляя, что к шампанскому на столе обязательно должны быть мандарины.
Однако фрукты к шампанскому могут быть не только на столе, но прямо в бокале. Рецепт такого напитка рассказала Оксана Михневич:
Мы очень любим с семьей, так уже положено, поднять бокалы в Новый год. Покупаем банки с консервированными персиками, абрикосами, ананасами. Мелко нарезаем, накладываем чуть меньше, чем по полфужера и сверху наливаем шампанское. Поэтому человек, когда угощается шампанским, сразу закусывает очень вкусными фруктами. Очень красиво на столе смотрится.
Самое же главное, по мнению известных тагильчан, не что стоит на праздничном столе, а кто за ним собрался. Ведь отмечать Новый год в семейном кругу — главная традиция, которую любят все. А создать новогоднее настроение поможет украшение елки, покупка подарков и возвращение в детство.