Рыбный салат, пельмени и шампанское. Что на новогоднем столе у известных тагильчан?

Самое мое новогоднее блюдо — это салат оливье. Даже в течение года, когда я его готовлю, я всегда вспоминаю этот праздник. Новый год — это один из самых моих любимых праздников. Я прямо приверженец традиций, то есть — оливье, елочка и семейный круг. Если раньше, когда я была маленькая, мне всегда хотелось куда-то убежать к друзьям, собрать большую компанию, то сейчас мне все-таки хочется Новый год отмечать с семьей и близкими людьми дома. Поэтому оливье — это единственный салат, который напоминает мне Новый год. И ничего больше не надо — только оливье, мандарины и шампанское.