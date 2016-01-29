Буктрейлер от юной тагильчанки вошел в число лучших в России (ФОТО)

Сотни участников со всей России присылали свои эссе и идеи буктрейлера на тему «Книга, которая поразила мое воображение». Оригинальная работа воспитанницы мастерской юных киноактеров «Лицедети» (ГДДЮТ) Меньшениной Ангелины по книге Януша Вишневского «Одиночество в сети» была отмечена членами жюри и вошла в число победителей.

15 победителей конкурса поедут во Всероссийский детский центр «Смена» на «Зимнюю детскую киноакадемию», которая пройдет с 15 по 28 февраля в Анапе. Ребят ждут мастер-классы, тренинги известных режиссеров, продюсеров, сценаристов; творческие встречи со съемочными группами; фестиваль лучших детских и молодежных короткометражных и анимационных фильмов; знакомство на практике с кинопрофессиями, а также съемки своей кинокомпанией авторского короткометражного или анимационного фильма или буктрейлера.

Все участники киноакадемии получат образовательные сертификаты. Лучшие фильмы будут награждены дипломами и показаны на фестивальных площадках нашей страны. Гостями киноакадемии станут Кирилл Плетнёв, Ярослав Жалнин, Филипп Абрютин, Татьяна Мирошник, Алексей Петрухин, Андрей Мерзликин и др. Организаторы и партнеры киноакадемии: Министерство образования и науки РФ, Всероссийский детский центр «Смена», Молодежный центр Союза кинематографистов РФ, Киношкола им. МакГаффина, Московский фестиваль экранного творчества детей «Московский кораблик мечты» ГБОУ Центр Детского творчества «Строгино», Новороссийская киностудия, Кинофестиваль «Гудвин Школа», Новороссийская мультстудия «KidКАДР», Творческая Мастерская «Династия» им. Павла Кадочникова.