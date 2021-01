Тагильский Театр кукол представит шесть новых спектаклей в 2021 году

В Нижнем Тагиле в Театре кукол пройдут новые спектакли, сообщается в группе культурного заведения во «Вконтакте».

В сезоне весны 2021 года актеры и куклы покажут зрителям от пяти лет спектакль «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек». Для детей от четырех лет запланирована премьера «Федорино горе», которую покажут с помощью песочной анимации, видеопроекций и теней. Для юных зрителей от 12 лет сезон завершится новинкой «Хочу быть волком». Спектакль будет поставлен актерами из Белоруссии. Осенью запланирован показ «Буратино» от московского режиссера, «Морозко» и «Пётр и Петрушка» от петрушечного театра Санкт-Петербурга. В 2022 году юных зрителей ожидает премьера «Серой Шейки». Её покажу в честь 170-летия Мамина-Сибиряка. Репетиции начнутся в Театре кукол Нижнего Тагиле в феврале. Первые премьерные спектакли начнут показывать в марте.

