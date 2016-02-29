Леонардо Ди Каприо получил Оскар за роль в фильме «Выживший» (ФОТО, ВИДЕО)
29 февраля 2016, 10:05Свободное времяАлександра Логинова
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Это стало известно утром 29 февраля в завершении церемонии вручения престижной кинопремии.
Соцсети и офф-лайн много дней подряд были полны споров: получит ли знаменитый голливудский актер Оскар?
Сегодня стало понятно: ДиКаприо дождался заветной статуэтки. Об итогах объявлено на официальном сайте кинопремии oscar.go.com.
Фото: AP
В социальных сетях тысячи россиян выражают свою радость, причем не только в честь самой победы, но и по поводу того, что больше не будет шуток про столь длительное ожидание актером этой победы.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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