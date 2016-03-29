Театральный капустник собрал в Нижнем Тагиле звезд разной величины на сцене Молодежного театра

Переодевшиеся в знаменитостей артисты порадовали зрителей пародиями, шутками и смешными сценками. На одной сцене выступили Алла Пугачева, Жанна Агузарова, Борис Моисеев, финалисты последней «Битвы экстрасенсов» и другие.

Суть действа до самого представления хранилась в секрете от тагильчан. Происходившее на сцене стало веселым сюрпризом для гостей театра. Во время спектакля была проведена игра со зрителями, актеры приглашали их на сцену. Пришедшие на капустник получили возможность самим поучаствовать в некоторых номерах.

Это был не простой спектакль, это ещё и самостоятельная работа актеров. Они подготовили его полностью, сами, без чьей-либо помощи. Прошло всё очень хорошо, было достаточно много народу. Была тёплая дружественная атмосфера. Было очень весело и очень душевно! рассказала TagilCity.ru руководитель литературной части молодёжного театра Ольга Павловна Трушкова.

С репертуаром Молодежного театра вы можете ознакомиться в разделе «Афиша».