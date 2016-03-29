В Нижнем Тагиле любители кинематографа смогут выбрать лучшие отечественные короткометражки

С 29 марта по 3 апреля тагильчане смогут познакомиться с лучшими короткометражными фильмами 2015-го, снятых в разных жанрах: игровые, анимационные, документальные и экспериментальные.

Всего будет представлено 24 кинопроизведения, которые тематически объединены на четыре программы. Они носят названия природных стихий: Огонь, Земля, Вода и Ветер.

Стоит отметить, что победителя фестиваля традиционно выбирают не только профессиональное жюри, но и сами зрители.

Главная площадка для показа кинокартин - Мультимедийный кинотеатр Русского музея, который находится в северной столице – Санкт-Петербурге. Благодаря системе видеоконференции посмотреть короткометражки смогут почитатели кинематографа в 30-ти городах.

Фестивалю уже 8 лет. И впервые фильмы будут показаны в Антарктиде. Вместе с другими зрителями познакомится и выберет лучший кинофильм команда российской антарктической станции на острове Ватерлоо.

Начало кинопоказа 2 апреля – в 15:00, в остальные дни – в 18:00.

Если вы пропустили данное мероприятие - не отчаивайтесь. Благодаря сети Интернет просмотр фильмов, короткометражных мультфильмов и картин других жанров стал более доступным. Сегодня посмотреть свой любимый фильм можно из любой точки земного шара.