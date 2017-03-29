Посвященный творчеству Булата Окуджавы конкурс песни пройдет в Нижнем Тагиле
13-14 мая 2017 года в драматическом театре имени Мамина-Сибиряка в Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский конкурс «Возьмемся за руки, друзья …», посвященый творчеству советского и российского поэта, композитора, барда и исполнителя Булата Окуджавы.
В этом году он проводится в четвертый раз при поддержке Министерства культуры и Государственного Дома народного творчества.
На открытии фестиваля с песнями автора выступит заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян, который специально для этого приедет в Нижний Тагил.
Данный культурный проект направлен на приобщение к поэтическому миру авторской песни. Все творчество Окуджавы пронизано добром, миром, человечностью и любовью к людям. Его индивидуальная манера исполнения наполнена искренностью, осознанной нравственной позицией, свободой.
К участию в мероприятии допускаются участники от 18 лет и старше. В конкурсной программе – три номинации:
При подведении итогов будут определяться победители в двух категориях – «Солист» и «Ансамбль».
Вход на гала-концерт, который завершит конкурс 14 мая, бесплатный.
Контактный телефон: 42-12-66 - «Центральная городская библиотека».
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