Познавательные туры для школьников в Санкт-Петербург

Каждая заботливая мать думает о будущем ребенка. Женщину волнует культурное и познавательное воспитание, а также выбор вуза, если речь идет о старшекласснике. Самостоятельные поездки, особенно в мегаполис, могут обернуться немалыми тратами как денег, так и времени. Ведь надо подобрать приличный отель, заказать безопасный транспорт, подумать о питании и многом другом. Отличным вариантом, решающим обозначенные задачи, станут готовые туры для школьников в Петербург, в стоимость которых входят:

познавательные и интересные экскурсии по музеям и памятниками истории;

размещение в гостинице (с документами для РОНО);

двухразовое питание (завтрак, обед);

полное транспортное сопровождение.

Компания «ЮЛАНА» организует встречу, размещение и экскурсии для больших и малых групп детей разного возраста. Цель поездки заключается в том, чтобы дети испытали настоящий восторг от посещения культурных и исторических мест, оставаясь при этом довольными гостиничным сервисом. Недорогие туры на каникулы для школьников в Санкт-Петербург рассчитаны на 3, 4 или 5 дней. Существует несколько вариантов тематически направленных экскурсий:

культурные – походы по дворцам, музеям и храмам;

поэтические и литературные – по местам жительства поэтов;

военно-патриотические – по местам геройской славы и военным музеям;

познавательные из области естествознания – по объектам, представляющим научный интерес.

Маленькие путешественники увидят все красоты Питера во время обзорной поездки по исторической части города, где их удивят своим дизайном здания главной улицы города – Невского проспекта, архитектурный ансамбль Дворцовой набережной Невы, а также изящные разводные мосты. Поход в Эрмитаж откроет им удивительный мир истории, где дети впервые увидят вживую египетские мумии, картины великих художников, доспехи средневековых рыцарей и другие музейными экспонаты разных культурных эпох. В школьные туры в Петербург включены также посещения дворцов, среди которых могут быть Юсуповский, Меншиковский, дом Строгановых, Константиновский, Екатерининский, Павловский и др. Не менее популярна Кунсткамера, где представлены тематические коллекции различных редкостей.

Как только не величают Петербург. Это и Окно в Европу, и Северная Венеция, и Город белых ночей, славный Город-Герой Ленинград, колыбель Октябрьской революции. Обязательно надо увидеть крейсер «Аврора», давшего первый залп-сигнал к штурму Зимнего Дворца. Нельзя пройти мимо крупнейшего городского Исаакиевского собора, построенного еще в эпоху Николая I. Весь город, бывший некогда столицей государства, насыщен архитектурными элементами, которые создавались под веянием европейской культуры. Ваш ребенок обязательно должен хотя бы раз в жизни посетить его.

Ребенок познает силу новых открытий, которые смогут вдохновить его, например, на учебу в престижном университете Северной столицы. Близкое знакомство с редкими рыбами в океанариуме позволят по-иному взглянуть на уроки биологии. Физические опыты в питерской лаборатории и интерактивно показанная история воды в музее «Вселенная воды» изменят отношение к естественным наукам. Личное присутствие в известных музеях, местах жизни любимых поэтов произведет неизгладимое впечатление на всю оставшуюся жизнь. Важно, что все туры для школьников могут быть скорректированы, то есть заранее можно изменить маршруты и места экскурсий.

Человек должен быть достаточно эрудированным, чтобы поддерживать любую беседу. Экскурсионные программы составлены так, чтобы ребенок мог легко усвоить важные моменты, которыми после сможет поделиться как с любящими мамой и папой, так и со сверстниками или учителем. Яркое сочинение на пятерочку гарантировано! Усвоенные факты облегчат изучение истории страны, а знакомство с бытом русских писателей позволит по-другому взглянуть на классическую литературу, чтение которой станет чуточку увлекательней. Последнее будет полезно, если ребенок больше времени проводит за компьютером. Кончено, 50% или даже больше информации, полученной во время тура, забудется, но ребенок обязательно запомнит самое интересное.

Вместе со взрослыми сопровождающими всегда будет опытный гид, который подскажет все интересные факты истории. Транспорт будет представлен комфортабельным автобусом, за рулем которого будет прошедший необходимый медицинский контроль водитель со стажем. Туры на каникулы для школьников в Петербург проводятся в сотрудничестве с лучшими гостиницами и хостелами, в номерах которых всегда чисто и уютно, а сервис отвечает международным стандартам. Сотрудники компании на связи 24 часа, если у Вас, как у сопровождающего, возникнут вопросы в поездке.