Выставка армянского импрессионизма открылась в московском музее Бориса Минца

58 художественных шедевра 22 армянских импрессионистов представили национальное творчество в музее Бориса Минца. В экспозиции собраны полотна из Национальной галереи Армении, Музея русского искусства в Ереване и коллекций, принадлежащим частным лицам.

Как рассказал основатель музея Борис Минц, многие картины не выставлялись уже почти целый век. Тем интереснее выставка для посетителей. Русская публика хорошо знакома с армянским импрессионизмом, но, в основном, это работы известных художников – Айвазовского, Сарьяна, Якулова, Аршакуни, Никогосян, Хачатрян.

Минц же уверен, что и более поздние авторы 20-го века достойны стать узнаваемыми для публики. Перед выставкой в Москве, работы армянских импрессионистов побывали в различных уголках России, сообщают «Новые известия».

Арсен Шабанян. Нормандские рыбаки. 1898. Холст, масло.

Национальная галерея Армении, Ереван.