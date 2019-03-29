Старейшая радиосеть Сибири заходит в Нижний Тагил

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«Радио Сибирь» стало победителем конкурса на вещание в Нижнем Тагиле, пишут «Сибновости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле вещание будет налажено к концу 2019 года, радиостанция работает на частоте 104.2 FM, транслирует зарубежные и российские хиты, а также федеральные и региональные новости.
В 2018 году радиостанция Сибири сменила концепцию и начала работать под слоганом «Радио нашей страны», что положило начало расширению сетки вещания.
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