Тагильчане смогут принять участие в прогулке-фотоконкурсе

Напомним, 9 апреля школьники из Нижнего Тагила смогут отправиться в «космическое путешествие». Оно будет посвящено 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос. В квесте смогут принять участие дети от 11 до 13 лет. Школьникам будет предложено отправиться по маршруту, на котором будут расположены игровые точки. В качестве заданий детям предложат решить задачи на логику и поучаствовать в творческих конкурсах.