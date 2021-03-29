Тагильчане смогут принять участие в прогулке-фотоконкурсе

Мероприятие пройдет 1 апреля 2021 года. Жители города смогут во время прогулки принять участие в конкурсе. Во время конкурса тагильчане смогут оценить в каком состоянии находятся памятники культуры, истории и архитектуры города. Сотрудники музея проведут экскурсию и ответят на возникшие вопросы.
Принять участие можно как индивидуально, так и в составе команды. Организаторами выступят Центр развития туризма в Нижнем Тагиле и Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт.
Итоги будут подведены 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест.
Напомним, 9 апреля школьники из Нижнего Тагила смогут отправиться в «космическое путешествие». Оно будет посвящено 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос. В квесте смогут принять участие дети от 11 до 13 лет. Школьникам будет предложено отправиться по маршруту, на котором будут расположены игровые точки. В качестве заданий детям предложат решить задачи на логику и поучаствовать в творческих конкурсах.