Тагильчане смогут принять участие в прогулке-фотоконкурсе

Тагильчане смогут принять участие в прогулке-фотоконкурсе

Сегодня, 13:15Свободное времяФото: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила смогут принять участие в конкурсе «Фотомарафон: память места и места памяти», сообщает музей ИЗО.

Мероприятие пройдет 1 апреля 2021 года. Жители города смогут во время прогулки принять участие в конкурсе. Во время конкурса тагильчане смогут оценить в каком состоянии находятся памятники культуры, истории и архитектуры города. Сотрудники музея проведут экскурсию и ответят на возникшие вопросы.

Принять участие можно как индивидуально, так и в составе команды. Организаторами выступят Центр развития туризма в Нижнем Тагиле и Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт.

Итоги будут подведены 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест.

Напомним, 9 апреля школьники из Нижнего Тагила смогут отправиться в «космическое путешествие». Оно будет посвящено 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос. В квесте смогут принять участие дети от 11 до 13 лет. Школьникам будет предложено отправиться по маршруту, на котором будут расположены игровые точки. В качестве заданий детям предложат решить задачи на логику и поучаствовать в творческих конкурсах.

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