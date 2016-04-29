На улице Нижнего Тагила появится танк Т-90С (ФОТО)

В настоящий момент екатеринбургские художники рисуют танк на стене дома на перекрестке Строителей - Октябрьская революция, сообщает ИА «Все новости».

Первые наброски граффити появились накануне. А уже завтра планируется закончить масштабный рисунок.

Есть предположение, что это реклама компьютерной танковой онлайн-игры. В ней фигурируют танки Т-90С и «Армата».

ФОТО: ИА «Все новости»

Универсальную боевую платформу «Армата» производят специалисты «Уралвагонзавода». Впервые тагильчане увидели её на юбилейном параде Победы. А на выставке вооружений в том же году с «Арматой» познакомились зарубежные делегации

Т-90С является одной из самых продаваемых моделей танков в мире. Уже 13 лет эта боевая машина успешно экспортируется заграницу.