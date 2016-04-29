На улице Нижнего Тагила появится танк Т-90С (ФОТО)
29 апреля 2016, 15:55Свободное времяТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Танками на дорогах Нижнего Тагила жителей уже не удивишь. В скором времени, бронированная машина предстанет и на улице Октябрьской революции. Правда, не настоящая, а нарисованная на стене одной из хрущевок.
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящий момент екатеринбургские художники рисуют танк на стене дома на перекрестке Строителей - Октябрьская революция, сообщает ИА «Все новости».
Первые наброски граффити появились накануне. А уже завтра планируется закончить масштабный рисунок.
Есть предположение, что это реклама компьютерной танковой онлайн-игры. В ней фигурируют танки Т-90С и «Армата».
Универсальную боевую платформу «Армата» производят специалисты «Уралвагонзавода». Впервые тагильчане увидели её на юбилейном параде Победы. А на выставке вооружений в том же году с «Арматой» познакомились зарубежные делегации
Т-90С является одной из самых продаваемых моделей танков в мире. Уже 13 лет эта боевая машина успешно экспортируется заграницу.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей