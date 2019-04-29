Россияне в этом году планируют отдохнуть в Грузии, Италии и Франции
Сегодня, 09:52Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Россияне в 2019 году планируют отдохнуть в Грузии, Испании, Италии и Франции, сообщают «Новые Известия».
Составлен рейтинг стран, где в 2019 году планируют отдохнуть жители России. Наиболее популярными среди россиян в этом году стали Грузия, Испания, Италия, Франция и Черногория. Спрос на турпутевки в Италию вырос на 9%. Также не теряет свою популярность среди россиян Турция, на нее спрос вырос на 32%. Однако сейчас Турция находится на 9 месте среди популярных направлений.
Как отмечают эксперты, турпутевки в Турцию россияне начинают приобретать уже ближе к сезону, так что, рейтинг Турции может увеличиться.
Помимо перечисленных стран, жители России предпочитают Грецию, Кипр и Тунис. Также спросом пользуются российские курорты.
В сравнении с 2018 годом, доля путевок за рубеж в соотношении с российскими турами выросла на 20%.
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