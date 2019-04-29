Россияне в этом году планируют отдохнуть в Грузии, Италии и Франции

Составлен рейтинг стран, где в 2019 году планируют отдохнуть жители России. Наиболее популярными среди россиян в этом году стали Грузия, Испания, Италия, Франция и Черногория. Спрос на турпутевки в Италию вырос на 9%. Также не теряет свою популярность среди россиян Турция, на нее спрос вырос на 32%. Однако сейчас Турция находится на 9 месте среди популярных направлений.