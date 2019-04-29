«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Напомним, что в шоу победила дочь певицы Алсу. После этого в СМИ появилась информация о том, что на итоги голосования повлияла накрутка голосов, которая осуществлялась из воинских частей Среднего Урала.

Ну что сказать... Какие замечательные, богом поцелованные дети! И какие несправедливые взрослые,написал Сергей Исаев.

Шоумен также отметил, что болел за Максима Эржана и, по его мнению, победитель всем очевиден.

Коллега Исаева по «Уральским пельменям» Вячеслав Мясников также сообщил, что его фаворитом является Максим Эржан.

Максим, не грусти все встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс-голосований и прочих выдумок. Если хочешь, будем выступать вместе, песни я напишу, ну и, наконец-то, хоть кто-то научит меня петь,написал шоумен.