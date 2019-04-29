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«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 09:07Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
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