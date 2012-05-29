В новом ресторане «Da Vinchi» действуют скидки на блюда японской, итальянской кухни и стейки
29 мая 2012, 10:51Свободное времяВалерия Лошкарева
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В ресторане «Da Vinchi» в уютной атмосфере вы можете пообедать роллами от 39 рублей за порцию! В меню представлен огромный выбор роллов, суши, сашими, темпуры, якитори (японские шашлычки), а также разнообразные горячие японские блюда!
Так же в ресторане вы можете попробовать большой выбор блюд итальянской кухни, на которую действует скидка в 30%! Только здесь вы можете заказать стейки, приготовленные на грилесо скидкой в 30%. Например, стейк из акулы в сливочном соусе обойдется вам всего в 245 рублей.
В обеденный перерыв вы можете подкрепиться бизнес-ланчем от 120 рублей на ваш выбор! Действует доставка блюд японской и итальянской кухни. Заказы принимаются по телефону 342-086.
В «Da Vinchi» вы можете отпраздновать свою свадьбу, корпоратив, юбилей и любой другой праздник. Ресторан находится на Красном Камне, Карла Либкнехта 22А. График работы: в рабочие дни - с 12-00 до 24-00, в пятницу и субботу - с 12-00 до 02-00 часов.
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