55 студенческая целина стартовала в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
29 мая, 09:30Свободное время
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В Нижнем Тагиле началась 55-ая студенческая целина. Теперь студенческим отрядам предстоит принимать участие в слётах, походах и стройках.
Сюжеты: Нижний Тагил
На должность вожатого в лагерь претендуют многие, однако возьмут не каждого. Сейчас в этой сфере появилось новое требование – обязательная сертификация деятельности вожатых. Об этом заявил Игорь Юрлов, начальник управления администрации Нижнего Тагила. Сертификат позволит самым достойным работать не только в городских, но и в загородных лагерях.
В управлении образования уверяют, что родители могут не беспокоиться за своих чад, ведь рядом с ними будут квалифицированные специалисты.
Сами студенты, вступившие в студотряды, торжественно пообещали трудиться на строительных площадках. Молодые люди смогут изменить свою жизнь к лучшему, завести настоящих друзей, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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