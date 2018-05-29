IV симпозиум городской скульптуры пройдёт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
29 мая, 07:05Свободное время
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Парк «Народный» в Нижнем Тагиле станет местом, где пройдёт IV симпозиум городской скульптуры. Тема 2018 года – «Животные Урала».
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии примут участие 7 скульпторов из разных уголков страны, в том числе двое тагильчан. Начало работы художественной мастерской произойдёт в парке «Народный».
Скульпторы продемонстрируют свои навыки при изготовлении таких животных Урала, как лось, рысь, волк, ворона и щука. Всего для участия в симпозиуме предложено 13 вариантов композиций.
По информации «Тагил-ТВ», скульптуры изготовят из бетона в особой технике, что позволит юным жителям Нижнего Тагила развивать тактильные навыки.
Видео: «Тагил-ТВ»
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