IV симпозиум городской скульптуры пройдёт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В мероприятии примут участие 7 скульпторов из разных уголков страны, в том числе двое тагильчан. Начало работы художественной мастерской произойдёт в парке «Народный».

Скульпторы продемонстрируют свои навыки при изготовлении таких животных Урала, как лось, рысь, волк, ворона и щука. Всего для участия в симпозиуме предложено 13 вариантов композиций.

По информации «Тагил-ТВ», скульптуры изготовят из бетона в особой технике, что позволит юным жителям Нижнего Тагила развивать тактильные навыки.

Видео: «Тагил-ТВ»