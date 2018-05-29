Трое тагильских артистов получили премии фестиваля «Браво 2017» (ФОТО)

Диплом получил тагильчанин Дмитрий Разумов как «Лучший художник в драматическом театре» за спектакль «Двенадцать стульев» Нижнетагильского драмтеатра. Игорь Булыгин, а также Василий Мещангин получили спецпризы за работу в спектакле «Двенадцать стульев».

Церемония награждения прошла в Нижнетагильском драматическом театре. Тагильские артисты провели церемонию в стиле «агента 007».

Лучшей драматической постановкой стала «Сучилища» Серовского театра драмы. Лидерами в постановках для детей и кукольных спектаклях стали «Мойдодыр» Краснотурьинского театра кукол и «Жар-птица» Муниципального театра балета «Щелкунчик». Именно они стали победителями театрального фестиваля.

На церемонии врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил председателю Свердловского отделения союза театральных деятелей России Михаилу Сафронову копию тагильского подноса и поздравил всех присутствующих, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила