«Мосфильм» снимет сериал в деревне под Первоуральском

На берегу реки Чусовой уже установлена основа деревянного дома, рядом идет строительство второго здания. Как сообщается на сайте «Мосфильма», сериал будет состоять из 16 эпизодов, режиссировать картину будет Юрий Мороз, известный по сериалам «Братья Карамазовы», «Каменская», «Сатана» и другим. Съемками экранизации займется киностудия «Русский проект».

Действие романа происходит на рубеже XIX–XX веков. В фильме расскажут историю трех поколений семьи Громовых во время «золотой лихорадки» в Сибири. Главные роли исполнят Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Горбатов.

У нас запланировано всего шесть или семь экспедиций, три локации связаны с путешествием по реке. В графике есть не только летние, но и зимние съемки, рассказал корреспондентам Znak Юрий Мороз.