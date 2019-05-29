Ургант посмеялся над свердловским биатлонистом Шипулиным в эфире Первого канала

В начале выпуска телеведущий традиционно рассказывает о новостях минувшего дня и комментирует их в юмористической манере. Ургант рассказал, что уральский спортсмен одержал победу на праймериз на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу. Затем ведущий сообщил, что из-за участия Шипулина были изменены правила голосования.

Сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя,сказал телеведущий.

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