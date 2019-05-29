Ургант посмеялся над свердловским биатлонистом Шипулиным в эфире Первого канала
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над свердловским биатлонистом Антоном Шипулиным в связи с его победой на праймериз «Единой России».
В начале выпуска телеведущий традиционно рассказывает о новостях минувшего дня и комментирует их в юмористической манере. Ургант рассказал, что уральский спортсмен одержал победу на праймериз на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу. Затем ведущий сообщил, что из-за участия Шипулина были изменены правила голосования.
Сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя,сказал телеведущий.
Напомним, что ранее Ургант в эфире Первого канала во время двух выпусков шутил над протестующими в сквере у Театра драмы. В первом выпуске он предложил горожанам отказаться от сквера и храма и построить на этом месте торговый центр. Во втором выпуске Ургант посвятил протестующим песню, назвав горожан «верующими и скверующими».