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#домахорошо
Ургант посмеялся над свердловским биатлонистом Шипулиным в эфире Первого канала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Ургант посмеялся над свердловским биатлонистом Шипулиным в эфире Первого канала

Сегодня, 15:09Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
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