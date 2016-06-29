150 подростков из тагильских отрядов мэра приняли участие в фестивале «Формула успеха» (ФОТО)

Как сообщил пресс-центр Администрации города, в фестивале приняли участие 6 отрядов мэра Ленинского района.

Движение трудовых отрядов мэра существует в Тагиле с 2000 года. И число их с каждым годом растет. Участие в работе таких отрядов дает подростку чувствовать себя более взрослым, самостоятельным. Ребята выполняют для города разнообразную работу.

В словах поздравления главы администрации Ленинского района Геннадия Мальцева всем участникам фестиваля прозвучали слова благодарности за вклад, который они вносят в благоустройство города своими делами. Ребята проводят большую работу. Высадка цветов, покраска детских площадок, уборка улиц - все это дела мэровцев.

Во время проведения фестиваля проходили различные конкурсы и соревнования. Среди них - литературный конкурс и конкурс газет. Ребята соревновались в шахматах, шашках, стритболе, воркауте. Организаторы мероприятия провели для молодежи интеллектуальную краеведческую игру о памятных местах Ленинского района, где они могли продемонстрировать свои знания в истории города. Была организована психологическая игра «Мастер креатива».

Традиционно после соревнований состоялись творческие выступления ребят. В конце фестиваля были объявлены победители. 1-е место было отдано отряду Центра детского творчества «Выйский», 2-е досталось трудовому отряду мэра ДЮЦ «Мир». 3-е место поделили между собой ДЮЦ «Меридиан» и Дом детского творчества Ленинского района.

Всем участвовавшим и призерам вручены дипломы от администрации Ленинского района и подарки от партнеров мероприятия.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил