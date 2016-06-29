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150 подростков из тагильских отрядов мэра приняли участие в фестивале «Формула успеха» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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150 подростков из тагильских отрядов мэра приняли участие в фестивале «Формула успеха» (ФОТО)

29 июня 2016, 10:00Свободное время
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