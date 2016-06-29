«Юные спасатели» из Ханты-Мансийского автономного округа заняли первое место в соревнованиях на озере Таватуй (ФОТО)

Напомним, юные спасатели прошли немало испытаний на пути к победе. Это были пять дней погружения в работу спасателей – жизнь в полевых условия, участие в поисково-спасательных работах на воде и в техногенных ЧС.

В церемонии закрытия приняли участие начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Шабалин, уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков и другие. Все были едины во мнении, что соревнования прошли на славу, на одном дыхании.

По итогам соревнований третье место в пятидневной битве заняли ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе – команда из Челябинской области. И, наконец, победителем стала команда Ханты-Мансийского автономного округа. Ребятам настолько понравилось участвовать в состязании «Юный спасатель», что они уже готовы вернуться и повторить это приключение.