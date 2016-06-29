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«Юные спасатели» из Ханты-Мансийского автономного округа заняли первое место в соревнованиях на озере Таватуй (ФОТО)
Сюжеты:
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«Юные спасатели» из Ханты-Мансийского автономного округа заняли первое место в соревнованиях на озере Таватуй (ФОТО)

29 июня 2016, 09:00Свободное время
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