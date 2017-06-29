Православная энциклопедия Урала тиражом в 5 тысяч экземпляров была презентована в Екатеринбурге
29 июня 2017, 07:30Свободное время
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В среду, 28 июня, в столице Урала прошла презентация книги об уральских храмах, монастырях, а также о деятельности Императорского православного палестинского общества. Именно уральское отделение ИППО, возрожденное в 2016 году, стало издателем энциклопедии. Презентовал издание бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Сюжеты: Екатеринбург
Книга создана не только для религиозных людей, но и для тех, кто желает знать свою историю и культуру. На страницах содержатся выдержки из документов, фотографии, картины.
Добавим, что, собирая материал для написания книги «Православная энциклопедия Урала», авторы совершили 10 экспедиций по территории нашего региона.
Книга была выпущена в 5 тысячах экземпляров, передает Ura.Ru. Интересно, что все книги заберёт РПЦ, поэтому простому читателю они будут пока недоступны. Идея продавать энциклопедию в магазинах была пока отвергнута из-за возможной высокой наценки.
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