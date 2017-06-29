Православная энциклопедия Урала тиражом в 5 тысяч экземпляров была презентована в Екатеринбурге

Книга создана не только для религиозных людей, но и для тех, кто желает знать свою историю и культуру. На страницах содержатся выдержки из документов, фотографии, картины.

Добавим, что, собирая материал для написания книги «Православная энциклопедия Урала», авторы совершили 10 экспедиций по территории нашего региона.

Книга была выпущена в 5 тысячах экземпляров, передает Ura.Ru. Интересно, что все книги заберёт РПЦ, поэтому простому читателю они будут пока недоступны. Идея продавать энциклопедию в магазинах была пока отвергнута из-за возможной высокой наценки.