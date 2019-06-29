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#домахорошо
Лайфхак: 20 способов небанально провести лето в Нижнем Тагиле и окрестностях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Лайфхак: 20 способов небанально провести лето в Нижнем Тагиле и окрестностях

Сегодня, 13:50Свободное времяФото: pixabay.com
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