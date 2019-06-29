Лайфхак: 20 способов небанально провести лето в Нижнем Тагиле и окрестностях

Лёвиха: назад в СССР Местоположение: 45 км от Нижнего Тагила

Как добраться: на личном автомобиле или автобусе из Нижнего Тагила.

Цены: На дорогу.

Лёвиха — это горняцкий посёлок, построенный для разработки месторождений меди в 1927 году. Посёлок выглядит очень по-советски. Клуб «Горняк» со статуей Ленина у входа, советские нетиповые дома в центре посёлка — всё это погружает в атмосферу прошлого века. Раньше в посёлке добывали медную руду, но в 2003 году добычу прекратили, а шахты затопили. Теперь на окраинах Лёвихи есть жуткие, но очень красивые карьеры, на которые стоит посмотреть. В посёлке есть магазины, так что можно закупиться продуктами и устроить пикник. За последние 50 лет население Лёвихи сократилось в три раза, но это очень мистическое и атмосферное место.

Голубые озёра Местоположение: 33 км от Нижнего Тагила.

Как добраться: на личном автомобиле или электричке.

Цены: На дорогу.

Фото: ИА «Все новости»

Голубыми озёрами называют комплекс из трёх затопленных никелевых карьеров: Хургада, Лазурный и Тритон. В «озёра» постоянно погружаются дайверы — вода там чистейшего голубого цвета, а сами они огромной глубины. Много скал, с которых часто ныряют, но мы вам этого делать не советуем — опасно. На берегу можно отлично расположиться с палаткой. К воде очень трудно подобраться — везде обрывистые скалы, но всё же пара спусков есть. Порыбачить не получится — рыбы практически нет, зато есть живописные виды и отличная природа.

На машине ехать по Серовскому тракту до поворота на станцию Анатольская. Налево по грунтовой дороге примерно 5 км, Голубые озёра с правой стороны. Также от Нижнего Тагила можно доехать на электричке до станции Анатольской, и пройти тот же путь пешком.

Посёлок Висим: музеи, страусы и «бездонное» озеро Местоположение: посёлок Висим находится в 56 км к юго-западу от Нижнего Тагила.

Как добраться: на личном автомобиле через Черноисточинск и Уралец.

Цены: Билеты в музеи и на оленью ферму от 100 рублей.

Фото: pixabay.com

Посёлок Висим известен по всему Уралу — именно здесь находятся дом-музей Мамина-Сибиряка и знаменитая Висимская зооферма. В этом месте уральский писатель провёл лучшие детские и юношеские годы. Музей состоит из шести комнат, в которых воссоздан быт семьи отца писателя — священника. Во дворе можно увидеть телегу и другую старинную хозяйскую утварь. Также в Висиме стоит посетить Музей быта и ремесёл, воссозданную заводскую школу, дом Черепановых и два православных храма.

Висимская ферма славится разнообразием животных: олени, страусы, утки, кролики, свиньи, павлины и другие. Всех животных можно кормить: хлеб лучше брать для себя, а животных кормить яблоками. Для гостей есть место для пикника, где можно пообедать привезённой с собой едой. Баков для мусора нет — отходы придётся забрать с собой.

В окрестностях Висима невероятная природа, много водоёмов и мест для отдыха. Там можно пожарить мясо, искупаться либо сходить в поход. Недалеко от посёлка находится самый глубокий водоем Свердловской области — озеро Бездонное. Глубина — 50 метров. Продолжая путь по трассе, стоит стоит заехать в Висимо-Уткинск с его знаменитым водопадом на реке Чусовая. А недалеко от Висима можно найти целых два разделителя Европы и Азии. Первый находится прямо у входа в Висимский заповедник — знак установили осенью 2018 года в по инициативе его сотрудников. Он представляет собой плоский щит, укрепленный между двух деревянных столбов, с указателями на пяти языках. Ещё один разделитель находится у посёлка Уралец, недалеко от горы Белая. Обелиск — квадратную колонну с макетом земного шара на вершине — изготовили рабочие механического завода. Раньше вокруг него по стальным орбитам вращались спутники и корабль «Восток».

Конный клуб «Sirius» Местоположение: к/с Старатель-3, Восточный склон 2, 2а, в районе п. Ключики.

Как добраться: на личном автомобиле или автобусе № 17.

Цены: Одночасовая конная прогулка по лесу обойдется вам в 1000 рублей, а обучение верховой езде стоит от 2400 рублей.

Фото: pixabay.com

В клубе можно пообщаться с лошадьми, посетить сеанс иппотерапии, научиться кататься или же заказать фотосессию. Там же можно посмотреть на верблюда, пони или оленя.

Невьянск: падающая башня и самый красивый дом в России Местоположение: 50 км от Нижнего Тагила.

Как добраться: на личном автомобиле или электричке.

Цены: Многое бесплатно, но билеты в музеях от 100 рублей.

Фото: Онкина Елена Николаевна, wikimedia.org

Невьянская «падающая» башня известна по всей России. Приказал построить эту башню Акинфий Демидов в 19 веке. Ходят легенды, что подвал с рабочими, тайно чеканившими там фальшивые деньги, был затоплен по приказу Демидова перед приездом ревизора. По башне проводятся экскурсии, на которых можно приобрести сувениры. Рядом с башней находится Невьянский историко-краеведческий музей, где можно узнать об истории самобытного уездного городка. Стоит посетить музей «Дом невьянской иконы» и храмы. Недалеко, в деревне Верхние Таволги, можно посетить музей-производство Таволжская керамика.

Фото: Der.metzger2009, wikimedia.org

А в деревне Кунара можно посмотреть на самый красивый дом в России. Деревянный дом кузнеца Сергея Ивановича Кириллова совершенно справедливо заслужил этот титул. Его стены украшают богатыри, завитушки, цветы, ракеты, кони и вырезанные фразы. Всё это раскрашено яркими, но сочетающимися красками. В общем, лучше один раз увидеть.

Стрельба по тарелкам Местоположение: 25 км от Нижнего Тагила, на берегу Верхнего прудка (связанного с Черноисточинским прудом Ушковской канавой).

Как добраться: на личном автомобиле.

Цены: Стоимость аренды площадки — 1000 руб/час, стоимость выстрела — 32 рубля. Номер в гостинице стоит от 1500 рублей.

Фото: https://pxhere.com

Всегда мечтали пострелять из настоящего оружия? В 15 минутах езды от Нижнего Тагила на берегу пруда расположена база отдыха «Верхний прудок», а на её территории есть спортинг-центр со стрельбой по тарелкам. Стрельба осуществляется из огнестрельных ружей под контролем инструктора. После стрельбы можно отдохнуть в сауне, пообедать или переночевать в гостинице.

Скалы Чёртово городище: каменный лабиринт Местоположение: 144 км от Нижнего Тагила, в окрестностях поселка Исеть.

Как добраться: на личном автомобиле или электричке до станции Исеть (дальше пешком).

Цены: На дорогу.

Фото: const_st, wikimedia.org

Если вы готовы доехать почти до Екатеринбурга, посетите Чёртово городище. Скала состоит из башен-останцев и сильно вытянута. С юга на неё моно забраться по огромным каменным ступеням. На самый верх можно забраться по деревянной лестнице и насладиться отличным видом. Скалы создают впечатление, что сложены из огромных плоских плит, но на самом деле имеют вулканическое происхождение и образовались около 300 миллионов лет назад. Под горой течет река Семипалатинка. Вокруг реки и скал летом много ягод. Отличное место для похода.

Если добираться на электричке, нужно выйти на станции Исеть. Сойдя с поезда, пройти метров 200 назад вдоль путей. Там будет дорога ведущая направо. Постепенно дорога перейдет в улицу Заводскую, по которой нужно дойти до улицы Мира. После дома № 3 повернуть налево и идти в лес, там будет лесничество. После него вы найдете развилку, на которой нужно идти прямо по дороге в гору. Тропинка там всегда хорошо протоптана.

Конно-спортивный комплекс «Уралец» Местоположение: лица 2-е Фотеево, 1Б.

Как добраться: на личном автомобиле, на автобусах № 25, 26, 27, 32, 33, 34, 41, 43 или трамваях № 15, 17.

Цены: Катание на лошадях от 500 рублей для детей и от 800 рублей для взрослых.

Фото: pixabay.com

Ещё один конный комплекс, в котором обучают верховой езде детей и взрослых. Проводятся индивидуальные и групповые тренировки, а также экскурсии по конюшне. Иппотерапия, фотосессии, а также конный магазин и гостиница.

Верхняя и Нижняя Синячихи: старинные храмы, монастырь и заповедник деревянного зодчества Местоположение: 121 км от Нижнего Тагила в сторону Алапаевска.

Как добраться: Личный автомобиль. Либо на автобусе до Алапаевска и от него на другом автобусе до Верхней Синячихи.

Цены: На билеты.

На территории посёлка Верхняя Синячиха 300 лет назад жили манси, позже там обосновались русские, нашли руду и посёлок расцвёл. На реке Синячиха построили плотину, а на берегу завод. Сейчас посёлок является большим туристическим центром с большим количеством храмов и музеев. Примечательно, что в 1918 году в шахту возле посёлка были сброшены члены царской семьи Романовых, где позже построили Мужской монастырь. На территории монастыря можно отлично прогуляться, пообедать в трапезной, поиграть с кошками и собаками, за которыми ухаживают монахи. Также в Синячихе стоит посетить двухэтажный краеведческий музей конца 19 века. В нём есть действующая модель железоделательного завода XVIII века, уникальные предметы старины и около 200 чучел животных и птиц Урала.

Всего в 10 километрах находится ещё одно старинное поселение — Нижняя Синячиха. В селе лучше всего посетить музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова. В 19 веке зодчие построили там Спасо-Преображенскую церковь, она оказалась одной из лучших на Урале, и вокруг неё началось активное строительство искусных деревянных строений. Теперь там можно почувствовать себя в 19 веке. Крестьянские избы, мельницы, амбары. Там же можно увидеть иконы местного письма, а также знаменитые Тагильские подносы.

Скалы Семь братьев: поход на уик-энд Местоположение: 87 км от Нижнего Тагила, в окрестностях поселка Верх-Нейвинский.

Как добраться: на личном автомобиле или электричке до станции Верх-Нейвинск (дальше пешком примерно 6 км).

Цены: На дорогу.

Фото: wikimedia.org

Внешне скалы представляют отвесную каменную гряду. Гранит выветрился и принял необычную форму — скалы выложены словно из огромных каменных плит. Со высоты открывается великолепный вид на уральский лес, а в окрестностях можно комфортно разместить палатки и устроить пикник.

Доехав до станции Верх-Нейвинск, нужно проехать на автобусе или маршрутке до конечной. Оттуда идти по трассе до садов вдоль линия электропередач. Через сады нужно дойти до небольшого озера и свернуть на грунтовую дорогу справа от него. Вскоре начнется длинный подъем в гору, на вершине которой вас и ждут Семь братьев.

Аэродром «Быньги»: прыжки с парашютом и полёт на самолёте Местоположение: 40 км от Нижнего Тагила.

Как добраться: на личном автомобиле по трассе Серов — Екатеринбург, не доезжая 8 км до Невьянска, повернуть налево. Аэродром обозначен соответствующими указателями с обеих сторон.

Цены: Ознакомительный индивидуальный прыжок с парашютом «Юниор» с высоты 800 метров обойдется в 3250 рублей (+ 250 рублей членский взнос сроком на 1 год). Второй и последующие прыжки — 2900 рублей.

Фото: pixabay.com

Прыжки возможно совершать как одному с высоты от 800 метров, так и в тандеме с высоты 2000 метров. Также возможен ознакомительный полёт в кабине или салоне самолёта. На аэродроме приятно гулять. Обязательна предварительная запись.

Гора Белая: картинг, квадроциклы и ночёвка в палатке Местоположение: 40 км от Нижнего Тагила, ГЛК «Гора Белая».

Как добраться: на личном автомобиле или автобусе № 113 от автовокзала.

Цены: Картинг — от 150 рублей. Аренда пейнтбольной площадки — от 1500 руб/час + снаряжение. Туры на квадроциклах — от 3000 рублей.

Фото: официальная группа "гора Белая"

Гора Белая является одной из красивейших на Среднем Урале. Летом на территории комплекса можно покататься на картах, поиграть в пейнтбол и поучаствовать в турах на квадроциклах. Также тут есть приятные пешие и велосипедные маршруты, веревочный парк, бассейн и тренажерный зал. Можно прокатиться на кресельном подъёмнике и полюбоваться великолепными видами окрестностей с горы. Заночевать можно в отеле, а совсем недавно появилась возможность арендовать палатку (или место под неё) в кемпинге!

Медведь-камень: красивые виды Местоположение: 20 км от Нижнего Тагила в сторону Серова.

Как добраться: на личном автомобиле или электричке.

Цены: На дорогу.

Фото: Любовь Бурлаченко, nashural.ru

Гора Медведь-Камень известна далеко за пределами Нижнего Тагила и всего Урала. Такое название она получила из-за схожести очертаний со спиной огромного медведя. С горы открывается невероятный вид на леса и реку Тагил, текущую у подножья. Природа у Медведь-камня поражает своей красотой, археологи утверждают, что на горе жили древние люди. Недалеко от горы расположена стоянка знаменитого Ермака. Поход на медведь-камень позволит соприкоснуться с историей и дикой природой Урала.

Тем, кто отправится на гору на электричке, нужно сойти на остановке «344 километр». Со станции гору уже будет видно.

Ленёвское водохранилище: пикник на острове Местоположение: 24 км от Нижнего Тагила.

Как добраться: на личном автомобиле или электричке до станции Ленёвка (затем 2 км по дороге).

Цены: На дорогу.

Фото: Александр Зверев, tagilcity.ru

Ленёвское водохранилище — один из самых чистых водоёмов вблизи Нижнего Тагила, отлично подходит для рыбалки и отдыха на природе. Создано оно было на реке Тагил в 1978 году, используется для подпитки Нижнетагильского пруда и для водоснабжения предприятий Нижнего Тагила. Средняя глубина — около 7 метров. Рыбаки ловят здесь лещей, окуней, щук. Водоём окружён смешанными лесами, а на берегу много мест, где можно разбить лагерь с палаткой и мангалом. Недалеко находится санаторий Ленёвка, в котором есть оборудованный пляж и даже аквапарк. В самом водохранилище есть три острова, на которых можно уединиться, уплыв туда на лодке.

«Демидовская усадьба»: баня и рыбалка Местоположение: 10 км от Нижнего Тагила, рядом с ж/д станцией «Садоводы».

Как добраться: на личном автомобиле или электричке до станции «Садоводы».

Цены: Попариться в бане обойдется от 800 рублей, снять номер от 400 рублей за сутки, а целый коттедж — от 11 тысяч.

Фото: http://demidovskayusadba.ru

База находится в окружении тихого соснового леса, на берегу Тагильского пруда.

Большой гостевой коттедж с номерами разных категорий, отдельные домики, русские бани, беседка на берегу пруда, шале, летние веранды и оборудованные зоны отдыха с мангалом. Также можно рыбачить и арендовать лодки.

Парк-отель «Лесная»: прогулки, селфи и барбекю Местоположение: 24 км от Нижнего Тагила.

Как добраться: на личном автомобиле.

Цены: Ночь — от 1500 рублей.

Фото: официальная группа отеля "Лесная"

Вариант для тех, кто любит комфорт. Отель находится в лесу, недалеко от Ленёвского водохранилища. На территории есть фотозоны, сад, бани, зона барбекю. Если вдруг вас одолеют комары, всегда можете переместиться в ресторан или снять номер.

Частный зоопарк »GREENPOLL» Местоположение: 20 км от Нижнего Тагила, с. Николо-Павловское, Сосновая, 24.

Как добраться: на личном автомобиле или автобусе.

Цены: Входной билет стоит 250 рублей, дети до трёх лет — бесплатно.

Фото: https://vk.com/greenpoll

В зоопарке представлены множество животных: павлины, филины, белки, обезьяны, олени. На территории зоопарка работает кафе с горячими и прохладительными напитками, выпечкой и сладостями. Продаются сувениры.

Лодочная станция «Спартак» Местоположение: Нижний Тагил, ул. Береговая-Ударная, 1 (около Лисьей горы)

Как добраться: на личном автомобиле, или трамвае и автобусе до Краеведческого музея, или дойти пешком.

Цены: Лодка — 250 рублей за час, катамараны — 200 рублей.

Фото: pixabay.com

Любимое многими горожанами развлечение. Вы можете организовать романтическую поездку, поплавать с друзьями или уединиться в центре Тагильского пруда. В нашем детстве с катамаранов можно было купаться, но мы вам не советуем.

Прокат велосипедов и самокатов Местоположение: Biker Street (пр. Строителей, 4); DОСКИ (ул. Пархоменко, 28).

Как добраться: пешком.

Цены: Велосипеды от 150 рублей за час. Самокаты, скейты, лонгборды и ролики от 100 рублей за час.

Фото: pixabay.com

Взяв в прокат любое из этих транспортных средств, можно отлично и с пользой провести время с друзьями, отправиться на шашлыки или изучить уральскую природу. Компании позволяют арендовать транспорт на сутки и более. За это время можно отлично изучить город и стать спортивнее.

Пейнтбол и лазертаг Местоположение: Красноармейская, 79Е и Максима Горького, 1а.

Как добраться: на личном автомобиле, трамвае, автобусе или пешком.

Цены: Пейнтбол — от 500 рублей за человека, лазертаг — от 3000 рублей за компанию.

Фото: pixabay.com