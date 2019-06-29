В Екатеринбурге 300 тыс. человек посетили Ural Music Night

Самыми популярными площадками, на которых выступили музыкальные коллективы стали площадь 1905 года с выступлением четырёх оркестров, сцена «BY (Baba-Yaga)» на Плотинке, Арии с балкона Театра оперы и балета, «Старый Новый Рок» на стилобате Ельцин-Центра, «Drum Rocks» у ККТ Космос, посвящение The Prodigy от «Другого оркестра» в закрытых окнах гостиницы «Исеть» и два концерта на Октябрьская площади.