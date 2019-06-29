В Екатеринбурге 300 тыс. человек посетили Ural Music Night
Организаторы пятого по счёту фестиваля Ural Music Night подвели первые итоги мероприятия. По их подсчётам мероприятие посетили 300 тысяч человек, которые стали зрителями концертов на 75 площадках в центре Екатеринбурга, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Самыми популярными площадками, на которых выступили музыкальные коллективы стали площадь 1905 года с выступлением четырёх оркестров, сцена «BY (Baba-Yaga)» на Плотинке, Арии с балкона Театра оперы и балета, «Старый Новый Рок» на стилобате Ельцин-Центра, «Drum Rocks» у ККТ Космос, посвящение The Prodigy от «Другого оркестра» в закрытых окнах гостиницы «Исеть» и два концерта на Октябрьская площади.
Мероприятие получило положительную оценку от главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Он похвалил фестиваль в своём профиле Instagram.
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«Ночь музыки» в Екатеринбурге — пожалуй, самое мощное событие лета. Триста тысяч зрителей, сотни музыкантов и десятки площадок. Весь город поет, танцует и играет. Идешь по улице и удивляешься количеству людей. Поздравляю екатеринбуржцев и организаторов с этим великим музыкальным праздником. Спасибо всем, кто делал этот фестиваль. Спасибо артистам. Спасибо тем, кто обеспечивал порядок и безопасность. Знаю, что у зрителей были нарекания по некоторым площадкам, но учитывая общий размах мероприятия, в целом все прошло достойно. Реально, это событие уже мирового уровня. Горжусь Екатеринбургом и люблю его.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Говоря о нареканиях, глава региона имел в виду прерванный концерт рэп-исполнителя Хаски, который отменили из-за начавшейся в толпе давки. Также стало известно о том, что во время выступления группы Little Big на Октябрьской площади девушка сломала ногу.