TagilCity.ru опубликовало список лучших мест для путешествий по России
Сегодня, 19:17Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Коронавирус сбил планы многих путешественников. В связи с тем, что границы по-прежнему остаются закрытыми, путешествовать можно только внутри России. TagilCity.ru опубликовало список лучших мест России, куда можно поехать отдыхать.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мы представили различные достопримечательности 17 городов России — Абакан, Белгород, Владивосток, Волгоград, Ижевск, Казань, Карелия, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Уфа, Хабаровск и Челяюинск.
Селфи в любом из мест можно делать даже несмотря на действующие ограничения.
В Нижнем Тагиле немало интересных достопримечательностей. В частности — это всем известный городской фонтан, расположенный на площади Славы на Вагонке, Пионерский сквер, Дом-маяк, набережная тагильского пруда, светомузыкальный фонтан на Театральной площади и другие.
Много интересностей ожидает путешественников и в других городах.
#СелфиМожно. Топ красивейших мест городов России
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