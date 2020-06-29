TagilCity.ru опубликовало список лучших мест для путешествий по России

Мы представили различные достопримечательности 17 городов России — Абакан, Белгород, Владивосток, Волгоград, Ижевск, Казань, Карелия, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Уфа, Хабаровск и Челяюинск.

Селфи в любом из мест можно делать даже несмотря на действующие ограничения.

В Нижнем Тагиле немало интересных достопримечательностей. В частности — это всем известный городской фонтан, расположенный на площади Славы на Вагонке, Пионерский сквер, Дом-маяк, набережная тагильского пруда, светомузыкальный фонтан на Театральной площади и другие.

Много интересностей ожидает путешественников и в других городах.