Екатеринбургские художники выпустили комикс про кыштымского гуманоида Алешеньку

Останки гуманоида, предположительно, были обнаружены в 1996 году в Челябинской области. Теперь авторы из Екатеринбурга всего за месяц собрали деньги на печать комикса «Кыштымский Карлик». Для этого они использовали краудфандинг, сообщает Znak.