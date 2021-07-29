Екатеринбургские художники выпустили комикс про кыштымского гуманоида Алешеньку

Екатеринбургские художники выпустили комикс про кыштымского гуманоида Алешеньку
Екатеринбургские художники выпустили комикс про кыштымского гуманоида Алешеньку
Сегодня, 21:18Свободное времяФото: pixabay
Художники из Екатеринбурга, которые состоят в творческом объединении Metamodern Comics, Саша Панцирь и Сергей Антипин выпустили комикс про кыштымского карлика — гуманоида Алешеньку.

Останки гуманоида, предположительно, были обнаружены в 1996 году в Челябинской области. Теперь авторы из Екатеринбурга всего за месяц собрали деньги на печать комикса «Кыштымский Карлик». Для этого они использовали краудфандинг, сообщает Znak.

Мы как раз относимся к тем, на кого история о карлике произвела большое впечатление. И в комиксе мы рассказали нашу версию событий,отметили авторы.

Напомним, художник из Екатеринбурга Сергей Ермак решил создать трехметровую скульптуру голубя с телом человека, который сидит на корточках. Художник уже выставил свою работу на продажу. Приобрести скульптуру из алюминия можно за 140 тысяч евро.

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Екатеринбург
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