В Нижнем Тагиле пройдет акция «Зажги ночь» в поддержку онкобольных

Планируется, что горожане в 17.00 в театральном сквере из бумажных фонариков составят слово «Жить». Фонарики будут трех цветов, символизирующих стойкость людей, фонарики в память о тех, кто не смог побороть болезнь, и фонарики для людей, поддерживающих онкобольных.

Также на площади будут организованы концертная программа и лекции. Медики и люди, поборовшие рак, расскажут о своевременной диагностике и о том, почему нужно беречь свое здоровье.