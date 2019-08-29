В Нижнем Тагиле пройдет акция «Зажги ночь» в поддержку онкобольных
Сегодня, 12:37Свободное времяФото: pixabay.com
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Акция «Зажги ночь», посвященная проблемам онкологических заболеваний, состоится в Нижнем Тагиле 21 сентября, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Планируется, что горожане в 17.00 в театральном сквере из бумажных фонариков составят слово «Жить». Фонарики будут трех цветов, символизирующих стойкость людей, фонарики в память о тех, кто не смог побороть болезнь, и фонарики для людей, поддерживающих онкобольных.
Также на площади будут организованы концертная программа и лекции. Медики и люди, поборовшие рак, расскажут о своевременной диагностике и о том, почему нужно беречь свое здоровье.
Организатором мероприятия является общественная организация «Вместе ради жизни». «Зажги ночь» — аналог маршей Lightthenight для привлечения внимания к раку крови в Северной Америке и Австралии.
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