В Екатеринбурге планируется ликвидация Камерного театра

Камерный театр Екатеринбурга собираются реорганизовать в продюсерский центр. Главный режиссер Дмитрий Касимов считает, что данные меры проводятся с единственной целью лишить его должности, пишет Ура.ру.

Дмитрий Касимов считает, что конфликт длится уже два года. В конце августа ему вручили извещение о сокращении его с должности. Ситуация крайне опасная. Реорганизация театра несёт за собой много негативных последствий. Их ощутят на себе актёры театра, а также ухудшится материальное положение культурного заведения, заявляет главный режиссер Дмитрий Касимов. Руководитель Камерного театра Ирина Евдокимова пояснила, что реорганизация носит формальный характер и поводов для беспокойства нет. Конфликта между сотрудниками нет. Все работают, никто не уволен, говорит Ирина Евдокимова. В пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что изменение структуры театра проводится с целью оптимизации и упрощения работы в первую очередь для сотрудников самого театра. Будет легче искать новых культурных работников для определенных спектаклей. Открытие театров планируется с 9 сентября. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

