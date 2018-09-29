Пятеро тагильчан были удостоены звания «Почетный ветеран»

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28 сентября 500 тагильчан посетили праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Пятерым жителям города были вручены знаки отличия.
Сюжеты: Нижний Тагил
На собрании в торжественной обстановке врио главы города Владислав Пинаев вручил знаки отличия пятерым тагильчанам, которым было присвоено звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил».
Также награды получили участники 9-го городского фестиваля творчества и спорта ветеранов и пенсионеров «Салют победы».
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После вручения наград участники собрания смогли посмотреть концерт, подготовленный творческими коллективами ДКШ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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