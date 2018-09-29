Юные тагильчане смогут прочитать свои любимые книги животным

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С сентября в филиале №7 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила начались занятия для детей из многодетных и опекаемых семей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятия будут проходить для подопечных СРЦ для несовершеннолетних Ленинского района. Ребята будут читать книги животным вслух.
Первое занятие прошло в форме квеста, посвященному образу собаки в литературе. Помощником юных тагильчан стала лабрадор Джесси, которая вместе с ребятами выполняла различные задания.
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После окончания квеста дети прочитали лабрадору сказки о собаках, сообщает пресс-служба СРЦН Ленинского района.
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