Ведьмы, люди в противогазах и зомби проехали на велосипедах по центру Екатеринбурга

Екатеринбуржцы нарядились в костюмы из страшных сказок и фильмов и проехали на велосипедах через центр города по улицам Радищева, Ленина и Малышева.

Среди «нечисти» на колесах были ведьмы, работники Припяти в противогазах, Пирамидоголовый из компьютерной игры Silent Hil, несколько Гарри Поттеров, зомби и другие.