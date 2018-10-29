Ведьмы, люди в противогазах и зомби проехали на велосипедах по центру Екатеринбурга
Сегодня, 10:30Свободное времяФото: E1.ru
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Вечером 28 октября велосипедисты Екатеринбурга проехали по центру города в костюмах для Хэллоуина, тем самым завершив велосипедный сезон.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржцы нарядились в костюмы из страшных сказок и фильмов и проехали на велосипедах через центр города по улицам Радищева, Ленина и Малышева.
Среди «нечисти» на колесах были ведьмы, работники Припяти в противогазах, Пирамидоголовый из компьютерной игры Silent Hil, несколько Гарри Поттеров, зомби и другие.
По словам организаторов, в заезде приняли участие около 50 человек. Таким образом велосипедисты отметили Хэллоуин и закрыли сезон, пишет E1.ru.
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