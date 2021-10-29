Название нового парка на территории «Тагильской лагуны-2» определится в конкурсе

Конкурс на название нового парка на территории «Тагильской лагуны-2» объявлен в Нижнем Тагиле. Любой тагильчанин может прислать свой вариант названия и получить приз.

С предложением объявить конкурс на название нового парка на территории «Тагильской лагуны-2» вышли педагоги ГДДЮТ, принимавшие активное участие в создании современной городской локации, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Согласен с мнением общественности, что наименование «Тагильская лагуна-2» сейчас не в полной мере отражает предназначение и масштаб обновленной территории за ГДДЮТ,сказал глава города Владислав Пинаев. На территории нового парка, на городской набережной в Нижнем Тагиле, построены спортивно-образовательные зоны, площадки для занятий экстремальными видами спорта и зоны отдыха. Здесь же имеются игровые комплексы, лучший в области бетонный скейт-парк, картодром. Варианты своего названия можно прислать в раздел «Написать сообщение» в группу в ВКонтакте Городского дворца детского и юношеского творчества https://vk.com/gddut_nt. Предложения принимаются до 30 ноября. Автор лучшего названия получит приз, сообщили в мэрии. Напомним, на реконструкцию и строительство «Тагильской лагуны-2» было затрачено более 500 миллионов рублей. Торжественное открытие новой городской развлекательной локации прошло несколько дней назад в Нижнем Тагиле. Гитары, ангелы и триколор. Как прошло открытие «Тагильской лагуны-2» в Нижнем Тагиле

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