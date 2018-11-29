Екатеринбуржец задекларировал в Кольцово наручные часы за 3 миллиона рублей

Мужчина пояснил на таможне, что узнал об изменениях в законодательстве, согласно которым украшения и часы попали в список стратегически важных товаров. Если ехать в другую страну с незадекларированными часами, которые стоят более одного миллиона рублей, то они будут считаться контрабандой.