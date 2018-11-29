Екатеринбуржец задекларировал в Кольцово наручные часы за 3 миллиона рублей
Сегодня, 19:23Свободное времяФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Екатеринбуржец, отправившийся в путешествие в Дубай, задекларировал в аэропорту наручные часы, стоимостью более трех миллионов рублей.
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Мужчина пояснил на таможне, что узнал об изменениях в законодательстве, согласно которым украшения и часы попали в список стратегически важных товаров. Если ехать в другую страну с незадекларированными часами, которые стоят более одного миллиона рублей, то они будут считаться контрабандой.
Сообщается, что с 24 ноября десять пассажиров екатеринбургского Кольцово, задекларировали драгоценности на сумму 42 миллиона рублей, а также часы за миллион, два и три миллиона, сообщает Е1.ru.
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