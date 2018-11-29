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Екатеринбуржец задекларировал в Кольцово наручные часы за 3 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец задекларировал в Кольцово наручные часы за 3 миллиона рублей

Сегодня, 19:23Свободное времяФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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