Памятник композитору Николаю Привалову может появиться в Нижнем Тагиле

Инициатором установки памятника стал петербуржец Валерий Брунцев. Он на протяжении длительного времени изучал биографию тагильского композитора и смог установить, что Николай Привалов был похоронен на территории лавры Александра Невского в Санкт-Петербурге, однако точное место захоронения тагильчанина неизвестно. И для того, чтобы увековечить память о музыканте, петербуржец обратился в мэрию Нижнего Тагила.