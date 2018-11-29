Памятник композитору Николаю Привалову может появиться в Нижнем Тагиле
Петербуржец Валерий Брунцев предложил установить в Нижнем Тагиле памятник композитору Николаю Ивановичу Привалову.
Инициатором установки памятника стал петербуржец Валерий Брунцев. Он на протяжении длительного времени изучал биографию тагильского композитора и смог установить, что Николай Привалов был похоронен на территории лавры Александра Невского в Санкт-Петербурге, однако точное место захоронения тагильчанина неизвестно. И для того, чтобы увековечить память о музыканте, петербуржец обратился в мэрию Нижнего Тагила.
На данный момент общественник ведет переговоры насчет проекта памятника и получения разрешения на его установку. Предположительно, памятник будет представлять собой двухстороннюю плиту: с одной стороны на ней будет изображен портрет Привалова, с другой – народные музыкальные инструменты.
В конце 2018 года мэрия города примет окончательное решение о реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.