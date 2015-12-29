Дед Мороз и Снегурочка посетили воспитанников реабилитационного центра «Радуга» (ФОТО)

Сотрудники Нижнетагильского отделения Партии «Единая Россия» совместно с местным отделением «Молодой Гвардии» решили помочь Дедушке в это непростое время и порадовать ребятишек. Многие неравнодушные жители города также откликнулись на помощь в приобретении самых разнообразных подарков: от коньков и до планшета.

28 декабря Дедушка Мороз (в лице секретаря местного отделения партии «Единая Россия» А.В. Маслова) со Снегурочкой (руководитель местного отделения «Молодая Гвардия» М.К. Лисиной) вместе со своими помощниками Машей и Медведем посетили ребятишек из «Радуги».

Дети были в восторге и уже с самого начала ждали обещанных подарков. Но Дедушка решил поступить интереснее и сделал подарки призами в интерактивных играх. Ребятишки рассказывали Дедушке стихи, пели песни, водили хороводы вокруг ёлочки, играли в разные зимние игры. От игры к игре ребята все ближе и ближе были к своим подаркам.

Также детей порадовало шоу мыльных пузырей от детского развлекательного центра «Карабас Барабас».

Приятно видеть радость в глазах детей, у которых исполнилась хоть небольшая, но мечта, - делится впечатлениями руководитель «Молодой Гвардии» Мария Лисина. – А особенно в глазах детей, кому не так повезло в жизни. Я бы хотела, чтобы радость в глазах и улыбки на лицах детей были постоянно. Перед новогодними праздниками все дети верят в сказку и ждут осуществления сокровенных желаний. Надеемся, что нам удалось хоть немного продлить веру в сказку для этих маленьких ребятишек.

Благодарим детский развлекательный центр «Карабас Барабас» за помощь в организации утренника.