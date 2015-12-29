Готовность учреждений города к зимним каникулам оценила межведомственная комиссия (ФОТО)

Практически в каждой школе, доме детского творчества, спортивном клубе для малышей и детей постарше подготовлены новогодние представления, спортивные соревнования и сюрпризы. Одни коллективы делают акцент на веселых конкурсах и играх, другие вовлекают детей в творческую деятельность, показывают театрализованные представления и спектакли.

Не остались без внимания комиссии зимние городки с новогодними елками, горками, катками и снежными скульптурами. Корт спортивной школы «Юпитер» уже сейчас принимает детей и взрослых, снежный городок на поселке Старатель также стал местом массового отдыха тагильчан. Большую работу по подготовке зимних развлечений проводят градообразующие предприятия Нижнего Тагила. Нижнетагильский институт испытания металлов традиционно заливает большой каток, для всех желающих открыта лыжная база Уралвагонзавода, возведен ледовый городок со скульптурами и праздничной елкой на площади перед ДК имени И. В. Окунева. Металлурги ОАО «ЕВРАЗ НТМК» не отстают от соседей и также украсили территорию перед Центром культуры и искусства НТМК.