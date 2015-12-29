Сергей Носов поздравил одаренных детей Нижнего Тагила

Глава города обратился к участникам праздника:

Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы сделали в 2015 году. Вы стали примером для своих сверстников». Мэр выразил надежду на то, что ребята сохранят свои лидерские качества и сделают много добрых дел на благо родного города и своей страны.

По итогам 2015 года десять учащихся города стали обладателями стипендии Главы Нижнего Тагила. Среди особо отличившейся молодежи - призеры российского этапа Всемирной Олимпиады роботов, первенства Уральского Федерального округа по гребному слалому, победители областных соревнований «Школа безопасности-2015» и первенства УрФО по скалолазанию. В этом году тагильские школьники заняли второе и третье места в областном экологическом конкурсе «Юный аграрий». Отличные результаты упорного труда и своего таланта демонстрируют воспитанники творческих коллективов и музыкальных школ Нижнего Тагила.