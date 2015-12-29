Состоялось открытие новогодней ёлки и ледового городка в Дзержинском районе
Открытие новогодней елки и ледового городка состоялось 28 декабря на бульваре по проспекту Дзержинского.
В торжественном мероприятии принял участие глава администрации Дзержинского района Руслан Юсупов. Он поздравил гостей праздника с наступающим новым годом, пожелал удачи и успехов в грядущем году.
Веселая праздничная программа была подготовлена коллективом Дзержинского Дворца детского и юношеского творчества. Гостей праздника встречали Дед Мороз со Снегурочкой. У елки были организованы игры и детские хороводы, в которые были вовлечены и дети, и взрослые.
Новогодний городок у елки порадовал детей маленькими и большими горками, лабиринтом, и даже ледяной «чащей». Красивые фигуры из льда стали настоящим украшением городка.
В этом году помощь в строительстве ледового городка оказали фонд «Уютный город», ООО «УБТ-Сервис», ИП Хафизов А.Р. и компания «Кока-кола». А в украшении елки принял участие КРЦ «Россия».