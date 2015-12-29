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Состоялось открытие новогодней ёлки и ледового городка в Дзержинском районе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Состоялось открытие новогодней ёлки и ледового городка в Дзержинском районе

29 декабря 2015, 16:25Свободное времяMaurice
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