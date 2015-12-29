Уральская детская школа искусств в поселке Уралец отметила 40-летие (ФОТО)
Уральской детской школе искусств, расположенной в поселке Уралец, исполнилось 40 лет.
Детская музыкальная школа в поселке Уралец была образована в 1975 году. Сегодня в учебном заведении учится 88 человек. В школе работают 10 преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории. Плодотворно продолжает работу с детьми Ю.Л. Трапезников, стоявший у истоков становления уральской школы, успешно создают комфортные условия для учебы и творчества обучающихся Страздина А.Е., Бритова Ф.А., Бондырева А.П. Кондратьева Е.Ю., Силина С.П., Шехурдин А.Н.
Коллектив школы бережно хранит традиции национальной культуры, позволяющие ощутить детям связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. Учащиеся школы достойно представляют Нижний Тагил и поселок Уралец на конкурсах и фестивалях различного уровня.
В 2013-2014 году Уральская ДШИ вошла в число 20-ти лучших российских школ по итогам всероссийского конкурса изобразительного искусства «Ангел вдохновения». В 2014 году Уральская детская школа искусств стала лауреатом премии министерства культуры Свердловской области, а преподаватель школы Л.В. Кочетова стала одним из победителей данного конкурса в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений». В 2015 году учащиеся школы стали обладателями 37 дипломов. Так, дипломантом 1 степени международного конкурса «Созвездие-2014-SOZVEZDIE» стала ученица школы К.Киршина. По итогам всероссийского конкурса изобразительного искусства «Ангел вдохновения» и всероссийского пластилинового конкурса «Уши, ноги и хвосты» звание победителя и золотая медаль были присуждены Д. Покрышкиной, Ю. Фирстовой, М. Силиной, Е. Федотовой, И. Петухову.
Школа гордится своими выпускниками, многие из которых достойно продолжают дело своих учителей в области искусства. С. Шехурдина и С. Трапезникова вернулись в родную школу в качестве преподавателей, Е.Николаева преподаёт вокал в Нижнетагильском колледже искусств, Л.Рябинина избрала делом жизни культурно-досуговую деятельность.
На праздничное мероприятие в честь юбилея Уральской детской школы искусств были приглашены выпускники, родители, жители посёлка. Зрители тепло встречали сказочных персонажей в исполнении учащихся школы, продемонстрировавших незаурядные актёрские данные и умение игры на музыкальных инструментах. Порадовало собравшихся выступление и ансамбля ложкарей под управлением С.Ю. Долматовой, ансамбля народных инструментов под управлением Ю.Л. Трапезникова.
Поздравления и тёплые слова в адрес коллектива преподавателей звучали от родителей и бывших выпускников, главы территориальной администрации поселка Уралец Д.А. Кравченко, представителей управления культуры Администрации города, специалистов дома культуры пос. Уралец, дирекции детского сада № 4 «Гармония», отделения социального обслуживания. В качестве музыкального подарка всем собравшимся прозвучало выступление студента вокального отделения Уральской государственной консерватории Платона Петрова, исполнившего арию Кончака из оперы Бородина «Князь Игорь».
Ни один день рождения не обходится без праздничного именинного торта. Необычный сказочный пряничный «дворец» приготовили для гостей старшеклассники Уральской детской школы искусств.