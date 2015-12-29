Уральская детская школа искусств в поселке Уралец отметила 40-летие (ФОТО)

Детская музыкальная школа в поселке Уралец была образована в 1975 году. Сегодня в учебном заведении учится 88 человек. В школе работают 10 преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории. Плодотворно продолжает работу с детьми Ю.Л. Трапезников, стоявший у истоков становления уральской школы, успешно создают комфортные условия для учебы и творчества обучающихся Страздина А.Е., Бритова Ф.А., Бондырева А.П. Кондратьева Е.Ю., Силина С.П., Шехурдин А.Н.

Коллектив школы бережно хранит традиции национальной культуры, позволяющие ощутить детям связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. Учащиеся школы достойно представляют Нижний Тагил и поселок Уралец на конкурсах и фестивалях различного уровня.

В 2013-2014 году Уральская ДШИ вошла в число 20-ти лучших российских школ по итогам всероссийского конкурса изобразительного искусства «Ангел вдохновения». В 2014 году Уральская детская школа искусств стала лауреатом премии министерства культуры Свердловской области, а преподаватель школы Л.В. Кочетова стала одним из победителей данного конкурса в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений». В 2015 году учащиеся школы стали обладателями 37 дипломов. Так, дипломантом 1 степени международного конкурса «Созвездие-2014-SOZVEZDIE» стала ученица школы К.Киршина. По итогам всероссийского конкурса изобразительного искусства «Ангел вдохновения» и всероссийского пластилинового конкурса «Уши, ноги и хвосты» звание победителя и золотая медаль были присуждены Д. Покрышкиной, Ю. Фирстовой, М. Силиной, Е. Федотовой, И. Петухову.

Школа гордится своими выпускниками, многие из которых достойно продолжают дело своих учителей в области искусства. С. Шехурдина и С. Трапезникова вернулись в родную школу в качестве преподавателей, Е.Николаева преподаёт вокал в Нижнетагильском колледже искусств, Л.Рябинина избрала делом жизни культурно-досуговую деятельность.

На праздничное мероприятие в честь юбилея Уральской детской школы искусств были приглашены выпускники, родители, жители посёлка. Зрители тепло встречали сказочных персонажей в исполнении учащихся школы, продемонстрировавших незаурядные актёрские данные и умение игры на музыкальных инструментах. Порадовало собравшихся выступление и ансамбля ложкарей под управлением С.Ю. Долматовой, ансамбля народных инструментов под управлением Ю.Л. Трапезникова.

Поздравления и тёплые слова в адрес коллектива преподавателей звучали от родителей и бывших выпускников, главы территориальной администрации поселка Уралец Д.А. Кравченко, представителей управления культуры Администрации города, специалистов дома культуры пос. Уралец, дирекции детского сада № 4 «Гармония», отделения социального обслуживания. В качестве музыкального подарка всем собравшимся прозвучало выступление студента вокального отделения Уральской государственной консерватории Платона Петрова, исполнившего арию Кончака из оперы Бородина «Князь Игорь».