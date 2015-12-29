В Нижнем Тагиле открылся еще один ледовый городок: на ГГМ у «Президентского» (ФОТО)

Ледовый городок и ёлка были установлены за физкультурно-оздоровительным комплексом «Президентский». Как и у центральной ёлки на Театральной площади, тагильчан поздравлял мэр города, Сергей Носов. Кроме того, как сообщает ИА «Все новости», тагильчане могли попробовать себя на катке и в скалолазании.

Ажиотаж вызвало прибытие на мероприятие каравана «Кока-Колы» под предводительством нескольких Санта-Клаусов. Они как могли развлекали народ и проводили конкурсы. К счастью партиотов, само мероприятие со сцены вел родной Дед Мороз и Снегурочка.

Весь городок был празднично расцвечен, на катке сверкал лёд, а ёлка была, пожалуй, даже лучше чем в центре. Для ещё большей праздничной атмосферы на площадке был проведён танцевальный флэшмоб. К 25-ти заводилам присоединилось ещё столько же обычных горожан, которых так увлекло увиденное, что ноги сами пустились в пляс.

Напомним, ледовый городок открылся накануне и в Дзержинском районе. Впереди тагильчан ждут праздничные мероприятия по случаю Нового года, а затем блаженное время новогодних каникул.

Смотреть фотоотчет строительства и открытия Ледового городка в Нижнем Тагиле, 2015 г.