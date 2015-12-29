В Нижнем Тагиле пожилые тагильчане соревновались в новогоднем рукоделии (ФОТО)

Несмотря на то, что в начале участников было немного, в дальнейшем интерес к творчеству проявило вдвое больше пожилых тагильчан, чем в прошлом году. 47 участников представили на конкурс 156 работ. В этот раз поучаствовать решили и мужчины. Двое представителей «сильной половины» человечества представили на конкурс свои работы. Один из них занял призовое место.

Все игрушки уютно разместились рядом с ёлкой, установленной в общем коридоре центра.

Победителя определяли числом голосов. Посетители центра голосовали за понравившиеся им игрушки. Несмотря на массу представленных работ, лидер намного обогнал своих конкурентов. Игрушка под номером три: ёлочка, выполненная в стиле канзаши — получила 83 голоса и заняла первое место. Её автор Столбова Нина Юрьевна увлекается не только рукоделием.

Нина Юрьевна такая многостаночница — уникальный человек. Она ходит в кружок «Обновление», в котором шьёт одежду. Вяжет крючком в кружке «Ажурная фантазия». Участвует в работе драматического кружка. Сейчас она увлеклась японской культурой рассказали в администрации центра.

Второе и третье место разделили Витвинов Павел Анатольевич с упряжкой оленей и Лунева Людмила Васильевна, представившая ёлочку из бисера. Их работы получили по 41 голосу каждая.

В «Центре по работе с ветеранами» работает много кружков. Несмотря на возраст, пожилые тагильчане стараются развиваться и с интересом проводить время.