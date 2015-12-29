Вчера Нижний Тагил посетил рождественский караван «Кока-Кола» (ФОТО, ВИДЕО)

Сначала караван побывал в новогоднем городке у ФОК «Президентский». Затем грузовики направились к главной городской ёлке. У кинотеатра «Родина» караван встречало большое количество тагильчан. Особенно много было детей. Порядок на месте обеспечивали как полицейские, так и волонтёры.

Фотоотчёт – Ледовый городок, декабрь 2015

Из головного автомобиля играла рождественская музыка. В каждом грузовике каравана сидели волонтёры, одетые в костюмы Санта-Клауса, они приветствовали горожан и поздравляли их с наступающим Новым годом.

Портал TagilCity.ru присоединяется к поздравлениям, а также напоминает о том, что Новый год в России начнёт праздноваться уже послезавтра.