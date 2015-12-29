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Вчера Нижний Тагил посетил рождественский караван «Кока-Кола» (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера Нижний Тагил посетил рождественский караван «Кока-Кола» (ФОТО, ВИДЕО)

29 декабря 2015, 09:35Свободное времяПавел Щербина
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